У Дагестані призупинили мобілізацію, але протести тривають. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ
Про це повідомляє Кавказ.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
У мережі опублікували наказ військового комісара Дагестану про призупинення мобілізації в регіоні. Однак у Махачкалі та Хасавюрті сотні людей знову вийшли на акцію протесту проти мобілізації чоловіків на війну з Україною.
Найбільше людей зібралося у Махачкалі – кілька сотень людей. У ході протесту розпочалася масова бійка протестувальників із поліцейськими. ЗМІ пишуть, що близько 20 учасників протесту затримали.
У мітингу у Хасавюрті беруть участь близько ста людей. Поліція також почала жорсткі затримання, які протестують проти них.
Акція протесту розпочалася і в Нальчику (Кабардино-Балкарія). До мітингувальників вийшли місцеві чиновники. Вони відмовилися відповідати на запитання, скільки людей буде мобілізовано із республіки.