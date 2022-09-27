Мобілізований із Кабардино-Балкарської Республіки РФ помер прямо на плацу військової частини: "Врача нет, скорой нет. Все. Он уже почернел". ВIДЕО

Мобілізований росіянин із Кабардино-Балкарської Республіки РФ помер прямо на плацу військової частини

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому інші мобілізовані намагаються допомогти чоловікові, опублікований в соцмережах.

"Парень прямо на плацу свалился и умер! Врача нет, скорой нет, медбрата нет, санчасти нет, ничего нет! Всё, он уже всё, почернел!", - пише автор публікації в дописі до відео.

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