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Мобілізований із Кабардино-Балкарської Республіки РФ помер прямо на плацу військової частини: "Врача нет, скорой нет. Все. Он уже почернел". ВIДЕО

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Мобілізований росіянин із Кабардино-Балкарської Республіки РФ помер прямо на плацу військової частини

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому інші мобілізовані намагаються допомогти чоловікові, опублікований в соцмережах.

"Парень прямо на плацу свалился и умер! Врача нет, скорой нет, медбрата нет, санчасти нет, ничего нет! Всё, он уже всё, почернел!", - пише автор публікації в дописі до відео.

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Топ коментарі

  • Ничіпір Серветник
    ще мінус один. гарно але мало
  • Ніка Ніка
    І це вони ще нічого не починали
  • Kare Resa
    Путін ще одного вбив. І ні які референдуми, мобілізація не допоможуть йому. Аматорська армія Путіна терпить поразку в Україні
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