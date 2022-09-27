У РФ закінчились військові, найманці та "добровольці". Тепер залишається загнати "слухняних" громадян, - Бутусов. ВIДЕО

Наразі стратегічна ініціатива у війні на боці України. Погрози Путіна застосувати ядерну зброю - це намагання її перехопити.

Про головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Думаю, що ми зараз маємо тільки битися максимально ефективно та впроваджувати зміни. Зараз ініціатива стратегічна на нашому боці. Не на боці Росії. Всі ці розмови з мобілізацією, ударами ядерною зброєю, все це намагання Путіна перехопити стратегічну ініціативу. Але вона вже від нього не залежить, що б вони там на вважали. Вони такими словами намагаються перетворити війну в Україні з агресивної на війну вітчизняну. Вони цей наратив 22 роки використовували і зараз будуть світову війну, яку фактично розв'язав Путін, перетворюватимуть у нову Велику Вітчизняну війну", - наголосив журналіст.

Бутусов додав, що для цього росіянам треба пояснити, навіщо їх гонять вмирати під Хаймарсами.

"Для противника це ще один захід мобілізації живої сили для того, щоб продовжувати війну і отримати основний дефіцит, якого в них не вистачає - людський ресурс. У них вже закінчились усі найманці, добровольці, кадрові військові, зеки. Тепер залишається загнати тих, хто слухняний та слухається державної пропаганди. Ось це розраховано на цей "останній акорд". Про боєздатність не йдеться, але вони намагаються кількісно всюди, де у них не вистачає людей, додати їх. Тобто замінити кадрові частини в Росії, замінити частини другої лінії, сформувати резервні підрозділи, поповнити мобілізованими бойові частини в першій лінії. Вони мобілізують не 300 тис, а стільки, скільки їм треба буде загнати і всі ці "діри" заткнути гарматни м'ясом", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.

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