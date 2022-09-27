Український боєць веде полоненого окупанта і співає пісню про вояків УПА: "Файна пісня?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн веде полоненого та співає пісню про вояків УПА "Йшли селом партизани", авторства поета Ярослава Нудика та композитора Сергія Самолюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що український воїн, співаючи, весь час тримає полоненого на прицілі автомата. Той самостійно йде, шкандибаючи. Вочевидь має некритичне поранення в ногу.

"Файна пісня. Нє?", - запитує боєць полоненого і отримує ствердну відповідь.

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