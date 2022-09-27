Новини Відео • Мобілізація в РФ

Бійці 92-ї бригади полонили першого ЧМОбіка поблизу Куп’янська: "Служу три дня. Призван из Ростовской области". ВIДЕО

59 881117
На Харківщині поблизу Куп’янська бійці 92-ї бригади полонили першого ЧМОбіка (ред.- частково мобілізованого).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений Олексій Пашков запевняє, що перебував на службі всього три дні і був мобілізований з Ростовської області РФ.  Через відсутність командирів та забезпечення вирішив податися в дизертири і планував перейти кордон та повернутися назад в Росію. Однак, заблукав і потрапив у полон. При собі полонений мав персональні цивільні та військові документи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські мобілізовані в елітну Таманську дивізію про свою приреченість на війні з Україною: "Ни стрельб, ни тактики, ни теории - них#я". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Поталанило чоловікові - додому живим повернеться!
  • Sophia-Maria Duglass
  • GoodWin
    може жінка чекала на нову ладу, а тут такий облом
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини