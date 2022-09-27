Морські піхотинці минулої доби знищили 2 ворожі танки, гаубицю "Мста - С" та 2 склади з боєприпасами, - ВМС. ВIДЕО

26 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

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Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 танки, самохідну гаубицю "Мста - С", 2 бойові броньовані машини та 2 склади з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці минулої доби знищили 2 ворожі гармати з обслугою та боєкомплектом, гаубицю "Акація" та склад з автобронетехнікою, - ВМС