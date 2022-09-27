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Ракета російського ЗРГК "Панцирь-С1" пішла за "непередбачуваною траєкторією" і поцілила окупанта, що фільмував пуск. ВIДЕО

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Ракета, що була випущена з новітнього російського ЗРГК "Панцирь-С1", полетіла за "непередбачуваною траєкторією" і поцілила в солдата армії РФ, який знімав пуск.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "дружнього вогню" опублікований в соціальних мережах. На відео видно три пуски у штатному режимі, а ось під час четвертого щось пішло не так. Після вильоту ракета почала рухатися майже по горизонтальній траєкторії. За мить пролунав вибух і зйомка припинилася. Дата і місце зйомки невідомі.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Какая справедливая ракета!
  • V 2af7597c
    стакановец

    @alkachka1

    ·

    13h

    Мозг не сломайте: "Весь коллективный Запад и НАТО напали на Россию, на территории суверенной Украины, где мирно стояли наши войска оккупировавшие территорию Украины, с целью присоединения этих территорий к РФ путём референдума среди оставшихся в живых, после наших бомбёжек"
  • mrSmith
    Рідкісного везіння кацап...
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