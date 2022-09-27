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"Нас разъеб#ли сильно. 8 человек уехали без ног, без рук": Окупант просить батька ухилитись від мобілізації, щоб не потрапити на війну. АУДIО

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Військовослужбовець РФ розповідає батьку про оточення українським військом та просить його ухилитись від мобілізації.

Про це свідчить перехоплення розмови окупанта з батьком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Під час розмови загарбник заявив, що українські захисники завдають втрат окупантам. 

"Нас роз'#бали дуже сильно. 8 осіб поїхали до госпіталя без ніг, без рук. 8 людей забрали вчора. Невідомо, що відбувається, тому що по рації кажуть, що ми чи то в колі, чи то хрін зна де", - каже військовий РФ.

Також він радить батьку "не суватися" в Україну та уникати мобілізації.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Кордон Орди з Грузією
  • Павло ШОвте
    А вы что, правда за 20 лет всех этих «можем повторить» и «деды воевали» не догадывались, что «повторять» и «воевать» будут вами?
  • AbOriginal_UA
    Кива ?
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