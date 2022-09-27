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Зеленський главі МЗС Франції Колонні: Ми очікуємо чітких санкцій ЄС проти РФ за псевдореферендуми. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч в Києві з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Президент заявив, що очікує чітких санкцій ЄС проти РФ за псевдореферендуми, які вона проводить на окупованих територіях України.

"Щодо псевдореферендумів, які проводить РФ під дулами зброї. І реакція на це повинна бути не на словах. Ми очікуємо як чітких санкцій у восьмому санкційному пакеті проти агресії РФ, так і окремих сигналів - що буде, якщо РФ визнає ці псевдореферендуми, а також що країни НАТО повинні зробити й показати всьому світу, що вони гарантують безпеку будь-якій державі на європейському континенті", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    А чому Слуги та ОПЗЖ де факто створили коаліцію?
  • Марина Кравець
    після всього, що наворочали Зе і його команда він ще щось очікує?? Вимагає щось..асфальтом би по мордяці йому..
  • Vika Lysenko
    **** кацапо -рашистская Новинский сегодня купил стратегически важные медные рудники‼️ОП дерьмака , кому война , кому мать родна и пособничество террористической банде рашисто
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