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Жінка зустрічає українських воїнів під час зачистки від окупантів Куп’янська-Вузлового: "Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик". ВIДЕО

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У мережі опублікований відеозапис фрагменту зачистки українськими воїнами Куп’янська-Вузлового та емоційної зустрічі з місцевою жінкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі спочатку зафіксований рух українських піхотинців на околиці населеного пункту. Потім наші воїни рухаються вже по одній з вулиць селища. 

"Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик", - зі сльозами на очах обіймає бійців жінка, що вийшла їм назустріч.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Тут не має коментів,сльози і турбота про захист країни. Осінь, дощ. Бережіть себе
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ради такого вартує жити.
  • Яр Холодний
    У фільмі-епопеї "Визволення" є епізод: Стара жінка при дорозі зустрічає війська І з танка до неї стрибає танкіст: "Мамо! Я вернувся!" Дай бог, щоб таке і ця жінка почула!
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