Жінка зустрічає українських воїнів під час зачистки від окупантів Куп’янська-Вузлового: "Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик". ВIДЕО
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У мережі опублікований відеозапис фрагменту зачистки українськими воїнами Куп’янська-Вузлового та емоційної зустрічі з місцевою жінкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі спочатку зафіксований рух українських піхотинців на околиці населеного пункту. Потім наші воїни рухаються вже по одній з вулиць селища.
"Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик", - зі сльозами на очах обіймає бійців жінка, що вийшла їм назустріч.