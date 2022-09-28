Ідентифіковано російських омонівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля, - СБУ. ВIДЕО камер спостереження
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що цивільні намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва. У результаті ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро - дістали важкі поранення.
"За даними слідства, до вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) по Красноярському краю. Не виконавши завдання кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі. Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, агресори упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагались евакуюватись", - розповіли в СБУ.
Національна поліція опублікувала відео, на якому зафіксовані окремі злочини російських омонівців у Гостомелі.
Слідчі встановили, що злочинний наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування росгвардії по Красноярському краю. В результаті розслідування отримано їхні установчі дані і контакти.
Крім того, ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.
"У ході слідства встановлено 11 потерпілих і понад 40 свідків злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій. Наразі п’ятьом загарбникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - додали в СБУ.