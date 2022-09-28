Окупанти на танку тікають від двох українських розвідників з 92-ї бригади. ВIДЕО безпілотника

Два українські розвідники з 92-ї бригади непомітно для ворога підійшли до російського танка, що чатував на позиції, і майже впритул вистрілили у ворожу бронемашину з РПГ-18 "Муха".