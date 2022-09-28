Влучним пострілом "Стугни" українські військові знищили ворожий танк. ВIДЕО

Воїни окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка влучним пострілом зі "Стугни" знищили російський танк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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"Черговий рашистський танк перетворився на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Українська "Стугна" стріляє на відстань до 5 км і пропалює 800 мм ворожої броні кумулятивом. Керувати нею можна дистанційно з укриття.

"Чудова річ! Ми можемо собі сховатися і палити росіян", - заявив військовий з позивним Борода.