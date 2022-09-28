Чого чекати від "референдумів" на Херсонщині? – Олег Батурин | Без цензури на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
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Що відбувається на тимчасово окупованих територіях Херсонщини? Та як відбуваються так звані "референдуми"? Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитала у каховського журналіста Олега Батурина, який пройшов російський полон і тепер працює у Центрі журналістських розслідувань.
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Окупаційна влада Херсонщини зранку 23 вересня розпочала проведення так званого "референдуму". Останній день - 27 вересня. Але вже задовго до оголошення результатів окупанти заявляли про високу явку, велику підтримку населенням, знімали "кіно" на "переповнених" дільницях в області та вулицях Херсона. Що насправді відбувалось протягом цих п'яти днів у Херсоні та області?