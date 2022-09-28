Чого чекати від "референдумів" на Херсонщині? – Олег Батурин | Без цензури на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях Херсонщини? Та як відбуваються так звані "референдуми"? Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитала у каховського журналіста Олега Батурина, який пройшов російський полон і тепер працює у Центрі журналістських розслідувань.