Мінімум 10 знищених російських військових і БТР-82А - вдала засідка воїнів ЗСУ під час наступу на Харківщині. ВIДЕО
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Під час наступу українських сил на Харківщині було знищено як мінімум 10 загарбників та БТР-82А.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він опублікував відео знищення ворогів. За словами Бутусова, це сталося 28 вересня.
Журналіст зазначив, що на відео - 10 трупів ворогів, також тіла знищених росіян можуть бути всередині бойової машини.
"Російські війська докладають відчайдушних зусиль, щоб зупинити український наступ, але стабілізувати ворогу фронт на Харківщині навіть за три тижні після розгрому під Балаклією та здачі Ізюму, Балакліі, Куп‘янську росіяни не можуть", - пише головред Цензор.НЕТ.