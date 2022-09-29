Військком в Росії вліз через кватирку, щоб вручити повістку. ВIДЕО

Група співробітників військкомату не могла потрапити до закритого під’їзду, тож одному з них довелося лізти через вікно.

Відео з камер спостереження публікують місцеві телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як чоловік у військовій формі залазить до під’їзда через вікно та відкриває двері для інших співробітників військкомату. Вони заходять до під’їзду в супроводі співробітниці МВС.

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