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Військком в Росії вліз через кватирку, щоб вручити повістку. ВIДЕО

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Група співробітників військкомату не могла потрапити до закритого під’їзду, тож одному з них довелося лізти через вікно.

Відео з камер спостереження публікують місцеві телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як чоловік у військовій формі залазить до під’їзда через вікно та відкриває двері для інших співробітників військкомату. Вони заходять до під’їзду в супроводі співробітниці МВС.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Харьков Сумской
    Воєнком - в минулому домушнік. Може до армії призвати, а може до ЧВК Вагнера.
  • Aleksey NotBad
    Военком понимает, что если не наберёт лохов для супового набора то пойдёт он
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