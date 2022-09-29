Новини Відео • Війна

Український БТР-4Е з бойовим модулем БМ-7 "Парус" знищує ворожу станцію Р-330Ж "Житель", що рухається по дорозі. ВIДЕО безпілотника

27 85134
Екіпаж українського БТР-4Е з новітнім бойовим модулем БМ-7 "Парус" знищив ворожу станцію Р-330Ж "Житель"на шассі "КамАЗ", що на швидкості рухалася по дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку здійснили бійці 92-ї бригади на Харківщині. Знищена станція постановки перешкод належала 200-й дивізії армії РФ. Бойовий модуль БМ-7 "Парус" обладнаний гарматою ЗТМ-1 калібру 30 міліметрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська РСЗВ "Буревій": як вона працює і чим краще радянських "Ураганів". ВIДЕО

Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    Не, вже нєжитель, бо їх там нет .нєт
  • Панас Стець
    "житель" в Україні нежитель...
  • Colt
    Апгрейд до уровня "НЕЖИЛЕЦ".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини