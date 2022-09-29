Український БТР-4Е з бойовим модулем БМ-7 "Парус" знищує ворожу станцію Р-330Ж "Житель", що рухається по дорозі. ВIДЕО безпілотника
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Екіпаж українського БТР-4Е з новітнім бойовим модулем БМ-7 "Парус" знищив ворожу станцію Р-330Ж "Житель"на шассі "КамАЗ", що на швидкості рухалася по дорозі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку здійснили бійці 92-ї бригади на Харківщині. Знищена станція постановки перешкод належала 200-й дивізії армії РФ. Бойовий модуль БМ-7 "Парус" обладнаний гарматою ЗТМ-1 калібру 30 міліметрів.