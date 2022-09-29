Український БТР-4Е з бойовим модулем БМ-7 "Парус" знищує ворожу станцію Р-330Ж "Житель", що рухається по дорозі. ВIДЕО безпілотника

Екіпаж українського БТР-4Е з новітнім бойовим модулем БМ-7 "Парус" знищив ворожу станцію Р-330Ж "Житель"на шассі "КамАЗ", що на швидкості рухалася по дорозі.