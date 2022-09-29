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Артилеристи ЗСУ разом з прикордонниками знищили три танки та 60 бійців росармії. ВIДЕО

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У Харківській області українські захисники знищили близько 60 російських військових, ворожі танк і бронеавтомобіль, виявлені аеророзвідкою Державної прикордонної служби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної прикордонної служби.

"Днями на Харківщині аеророзвідка Держприкордонслужби виявила зосередження окупантів та їх техніки. Координати бійці передали побратимам з артилерії, й ті відкрили вогонь. Внаслідок злагодженої роботи знищено танк, броньований автомобіль "Тигр", дві вантажівки, а також близько 60 окупантів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ще один танк за наведенням прикордонників ліквідував протитанковий розрахунок ЗСУ. Третій ворожий танк прикордонники знищили самостійно. Вони скинули на нього кумулятивний боєприпас з дрона.

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Топ коментарі

  • Urs
    неадеюсь, подобные события в Харьковской области уже в этом году переместятся за ленточку.
  • віктор федорович 31ee1569
    - луччє бить ізнасілаванним чєм украінізіраванним!
  • Bel Amor
    иначе их бы изнасиловали солдаты нато
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