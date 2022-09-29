Від наступу ЗСУ на Херсонщині та HIMARS у рашистів трясуться ноги. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ
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Від наступу українських бійців на Херсонщині російські військові почуваються вкрай знервовано.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телефонній розмові, яку перехопила СБУ, окупант розповідає другові, що українські військові нещадно женуть ворога з української землі.
"Чем они только нас не засыпают: и "Градами", и х#ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших... Тут ноги аж трясутся. Он бьёт, аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат", - жаліється окупант і зазначає, що лише від слова "Хаймарси" у нього трясуться ноги, а в підрозділах починається справжня паніка.