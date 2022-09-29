Окупант про бої поблизу Лиману: "Везде танки с крестами, слышали румынскую речь, а поляки здесь как дома. Мы воюем с НАТО". ВIДЕО

Російський окупант в інтерв’ю російським пропагандистам розповів про те, українські воїни атакують з Новоселівки та Шандриголового поблизу окупованого Лиману.