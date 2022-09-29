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Окупант про бої поблизу Лиману: "Везде танки с крестами, слышали румынскую речь, а поляки здесь как дома. Мы воюем с НАТО". ВIДЕО

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Російський окупант в інтерв’ю російським пропагандистам розповів про те, українські воїни атакують з Новоселівки та Шандриголового поблизу окупованого Лиману.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник запевняє пропагандистів, що підрозділам армії РФ доводиться протистояти військам НАТО.

"Везде танки с крестами, слышали румынскую речь, а поляки здесь как дома. Мы воюем с НАТО", - каже окупант.

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Топ коментарі

  • Шимус
  • dd13
    и негры, негры танцуют на БТРах!!!!!
  • Вадим Думи
    Румынская речь? честно говря даже я не понимаю иногда наших пацанов с Закарпатья

    Обосраній жирній кацап навреное пакет уже проготовил.
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