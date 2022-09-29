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"Я не хочу умирать на Украине", - "Это обязанность всех граждан РФ", - фрагмент розмови чмобіка і представника військомату. ВIДЕО

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В мережі опублікований фрагмент аудіозапису начебто телефонної розмови чмобіка (ред. - частково мобілізованого) та представника військомату, яка говорить, що померти в Україні це обов’язок кожного росіянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмова починається з питання чмобіка про його дії після отримання повістки. 

"Я не хочу умирать на Украине", - каже він, отримавши інструкції, і чує у відповідь: "Это обязанность всех граждан Российской Федерации". 

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Evgen Karpov
    Скоро цей почесний обов'язок буде закріплений в недоконстітуції недострани підоРашії.
  • Bel Amor
    лучше не скажешь
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