"Я не хочу умирать на Украине", - "Это обязанность всех граждан РФ", - фрагмент розмови чмобіка і представника військомату. ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент аудіозапису начебто телефонної розмови чмобіка (ред. - частково мобілізованого) та представника військомату, яка говорить, що померти в Україні це обов’язок кожного росіянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмова починається з питання чмобіка про його дії після отримання повістки.

"Я не хочу умирать на Украине", - каже він, отримавши інструкції, і чує у відповідь: "Это обязанность всех граждан Российской Федерации".

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