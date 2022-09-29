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Мобілізовані росіяни влаштували між собою бійку. ВIДЕО

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У мережі з’явилося відео, на якому мобілізовані росіяни влаштували бійку між собою.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри бійки поширюються у соцмережах.

"Мобілізовані громадяни Росії ще не потрапивши на фронт, вже почали воювати... один з одним. Тотальне свавілля одним словом. І це керівництво, яке не в змозі організувати елементарні мобілізаційні заходи, намагалося відновити радянську імперію", - зазначається у повідомленні. 

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Скоты на скотном дворе. Оруэлл завидует реальности.
  • Oleksandr Onys
    Та ні, потім вже часу не буде. Далі тільки в мішок
  • Алекс Ростиков
    Продовжуйте в тому ж дусі ...
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