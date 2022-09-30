Рятувальники визволяють жінку з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві. ВIДЕО

У ДСНС опублікували відео порятунку з-під завалів багатоповерхівки заблокованої жінки у Миколаєві, куди у ніч на 30 вересня поцілила російська ракета.