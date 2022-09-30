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Рятувальники визволяють жінку з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві. ВIДЕО

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У ДСНС опублікували відео порятунку з-під завалів багатоповерхівки заблокованої жінки у Миколаєві, куди у ніч на 30 вересня поцілила російська ракета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рятувальна операція була проведена о 3.40.

У ніч на 30 вересня ворог завдав ракетного удару по спальному району Миколаєва. Внаслідок влучення боєприпасу сталось руйнування верхнього поверху десятиповерхового житлового будинку. В усіх поруч розташованих будівлях повилітали вікна, знищено чимало балконів. Жінку, яка була в будинку, заблокувало будівельними конструкціями. 

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