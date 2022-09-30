На Одещині прикордонники викрили мережу російських агентів. ВIДЕО

Місцеві мешканці пропагували гасло "Одесса – русский город" та вивішували на будинках банери подібного характеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.

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"До складу мережі входило троє місцевих жителів.Головний фігурант займався вербуванням найманців для здійснення колабораційної та підривної діяльності на території Одещини. Злочинці організували свій "банк грошей" для закупівлі зброї, боєприпасів та амуніції з метою підготовки ДРГ, а також утримання усіх учасників групи", - йдеться в повідомленні.

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Організатор злочинної групи займав активну проросійську позицію та брав участь у політичних заходах "русского мира" ще у 2014 році. Він та інші фігуранти справи у серпні цього року активно пропагували серед місцевого населення гасло "Одесса – русский город" та вивішували на будинках банери подібного характеру. Усі свої злочинні дії щодо пропаганди "русского мира" агенти фіксували на засоби зв’язку та як звіт відправляли докази кураторам з РФ.

За даними слідства, учасники групи розробили план насильницького викрадення місцевого підприємця, який не підтримував збройну агресію Росії.

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