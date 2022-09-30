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Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Всі чули, що відбувається у Лимані, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 219 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Усі чули, що відбувається у Лимані Донецької області. Це кроки, які значать для нас багато. І я дякую усім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму!

Ми повинні звільнити всю нашу землю, і це буде найкращим доказом того, що міжнародне право й людські цінності не зламати жодній державі-терористу – навіть такій знахабнілій, як Росія.Україна сьогодні ухвалила рішення на свій захист. Усі вони будуть реалізовані. Рішення РНБО і Ставки. Працюємо заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • olele
    Зараз зателефонував побратим з Ямполя.
    - Слава, ми тут двом полоненим повідомили, що Путін підписав якусь цидульку про те, що всі окуповані території України стають частиною Росії і він буде їх захищати. То вони кажуть, що якщо так само захищати, як їм допомогу надали, то піздець Росії. Вони без воды вже добу. І їх командирів нема вже добу. А коли йшла наша техніка, то ніхто її навіть не намагався бомбити. Командири їм сказали тримати позицію і з'їбалися. З їх роти вони вдвох і залишилися. Всі інші 200. З роти, Слава! Такі справи.

    Так я от що собі міркую. На мій хлопській розум все йде до того, що варіантів у Путіна буде лише два. Або він закінчить, як Гітлер, бо наші до нього прийдуть, або його кінчать, як Каддафі, свої, коли до них дійде, що відбувається та як розвиваються події. Тоді війна може раптово закінчитися. Якщо ні, то кінець війни, згідно оптимістичного прогнозу, буде у наступному році, а песимістичний прогноз каже, що за рік. Але в жодному варіанті у Росії не буде перемоги. https://t.me/Helgi_Ukraine/15578
  • Павло ШОвте
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    у Лимані зараз
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