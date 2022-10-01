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"Я не готовий вбивати": російський репер Петунін наклав на себе руки, щоб не йти на війну. ВIДЕО

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27-річний репер Іван Walkie Петунін з Краснодара наклав на себе руки через оголошену в Росії часткову мобілізацію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Meduza.

Тіло музиканта виявили біля однієї з висотних будівель Краснодара. Незадовго до самогубства він опублікував відеозвернення, в якому заявив, що збирається накласти на себе руки через небажання йти на війну.

"На свою душу я гріх вбивства брати не можу і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали", – сказав Петунін.

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За словами Петуніна, у нього була відстрочка від мобілізації через те, що він лежав у психоневрологічному диспансері, але він побоювався, що "найближчими днями часткова мобілізація перетвориться на мобілізацію повну".

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Топ коментарі

  • Post-AV
    Ну и правильно. Намного легче сигануть с высотки, чем бороться за свои права с режимом) впрочем, хоть видео оставил, высказался, так сказать, с безопасного расстояния
  • Oleg Zaporogec
    вже хороший рускій
  • Тетяна Тать
    шибанутая страна на всю голову
    проще сигануть с высотки чем пойти против власти
    сами встали в позицию "НАЧАЛЬНИК ТОЛЬКО НЕ БЕЙ", еще до нападения на Украину
    а сейчас удивляются, что их стаскивают с уютных диванов и дают ржавые автоматы.
    до начала мобилизации их все устраивало
    и убийства детей в Украине, и пытки и изнасилования мирных граждан Украины - любого возраста, и любого пола

    воистину, когда Бог хочет наказать - он отбирает разум
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