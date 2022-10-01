На Донеччині прикордонники "затрофеїли" російські БТР та БМП. ВIДЕО
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На Святогірському напрямку прикордонники "затрофеїли" дві одиниці ворожої техніки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі.
"Противник, поспіхом залишаючи позиції, під стрімким натиском Сил оборони України, навіть не спромігся забрати БТР-82 та БМП-2. Інженерний підрозділ прикордонників евакуював знайдену техніку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "трофеї" передадуть до одного з ремонтно-відновлювальних підприємств і вже скоро бойові машини стануть до строю українського війська