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На Донеччині прикордонники "затрофеїли" російські БТР та БМП. ВIДЕО

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На Святогірському напрямку прикордонники "затрофеїли" дві одиниці ворожої техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

"Противник, поспіхом залишаючи позиції, під стрімким натиском Сил оборони України, навіть не спромігся забрати БТР-82 та БМП-2. Інженерний підрозділ прикордонників евакуював знайдену техніку", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що "трофеї" передадуть до одного з ремонтно-відновлювальних підприємств і вже скоро бойові машини стануть до строю українського війська

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Топ коментарі

  • шоколаднй бандерівець
    не згідний з вами- це непоганий комплект запчастин.
  • Влад Кашин
    В рембатах ВСУ этот"металобрухт"отрехтуют,проведут то,выкрасят и будет как новенький громить рашистов
  • Владимир Ищенко
    Та на Ямполі та поблизу і так непоганий. Пісочок. Які там бараболі та полуниця ростуть - просто пєсня! От в Криму грунт покращити було б непогано )))
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