Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На Майдані незалежності в Києві відбулася акція на підтримку військовополонених.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Акцію організували родини військовополонених військової частини 3057 Нацгвардії України, що має постійну дислокацію в Маріуполі.
Вони вимагали звільнити їх рідних з полону, влаштувавши обмін "всіх на всіх".
Учасники акції звернулися до представників влади, ООН та Міжнародного комітета Червоного Хреста.
Фото та відео Олега Богачука