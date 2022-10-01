За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці українського президента.

У повідомленні зазначається: "За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше.

А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське?

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Український рух буде продовжуватись.

Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму.

Для України це логічно. А для ворога таких "нестиковочок" буде все більше і більше.

Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року.

Усюди буде наш прапор".

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