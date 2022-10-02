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Захисники України зайшли у приймальню Пушиліна у Лимані. ВIДЕО

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Захисники України зайшли до приймальні голови так званої "ДНР" Дениса Пушиліна у м. Лиман.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал AAF.

"Захисники України зайшли до приймальні голови так званої "ДНР" Дениса Пушиліна у м. Лиман, а його давно й слід пропав. Чувак так поспішав, що навіть прапор своєї нової країни не встиг забрати", - йдеться у повідомленні.

Як видно з сюжету, у приймальню російського маріонетки зайшов також український військовик, генерал полiцiї 3-го рангу, заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич. Він зняв зі стін весь непотріб, серед якого прапори РФ та "ДНР", а також портрет Пушиліна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визволення Лиману є обнадійливим успіхом українських захисників, - глава Пентагону Остін

Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Проверяйте московских попов
    На церемонії проголошення анексії херсонський священик Олександр Федоров, настоятель Свято-Успенського собору у Херсоні та архимандрит так званої "УПЦ МП" Алексій, сидів у перших рядах поруч з Кадировим і Собяніним.

  • Олександр Дніпро
  • govtva
    Глаза у него конченного афериста.
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