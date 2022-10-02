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Наші прикордонники - росіянам: Не віддамо вам ні метра нашої землі. Скільки б ще м’яса не прийшло в Україну - це вже нічого не змінить. ВIДЕО
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Українські прикордонники звернулись до частково мобілізованих осіб з РФ з порадою всіляко уникати мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Наші прикордонники звертаються до росіян російською мовою. У підписників з України за мову оригіналу перепрошують.
У відео вони зазначають, що так звана "спеціальна воєнна операція на 3 дня" затягнулась.
"Ми не віддамо вам ні метра нашої землі. 60 тисяч ваших співвітчизників успішно удобрюють український чорнозем. Скільки б ще м'яса не прийшло в Україну - це вже нічого не змінить...З великою долею імовірності, ви повернетесь додому в чорному пакеті", - звертаються вони до росіян.
Тому прикордонники радять їм всіляко уникати мобілізації.