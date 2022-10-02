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Свині доїдають рештки російського окупанта у визволеному Лимані. ВIДЕО 18+

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Рештки російського загарбника у визволеному Лимані доїдають свині. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська армія втекла з Лимана, кинувши своїх загиблих товаришів на годування тваринам. Путін оголосив Донбас територією Росії, провів у Лимані "референдум", а тепер останки росіян доїдають свині", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    те що русские гвалтують дітей - по людськи?
  • baba parasya
    свині ладу доїдають
  • Димитрий CrimeaBandera
    Це треба показувати мобілізованим на россії. Це те, що їх чекає.
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