Свині доїдають рештки російського окупанта у визволеному Лимані. ВIДЕО 18+
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Рештки російського загарбника у визволеному Лимані доїдають свині. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російська армія втекла з Лимана, кинувши своїх загиблих товаришів на годування тваринам. Путін оголосив Донбас територією Росії, провів у Лимані "референдум", а тепер останки росіян доїдають свині", - йдеться в повідомленні.