Свині доїдають рештки російського окупанта у визволеному Лимані. ВIДЕО 18+

Рештки російського загарбника у визволеному Лимані доїдають свині. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!