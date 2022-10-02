Пошли они нах#й, п#здаболы, вся техника старая, С-300 и "Грады" применяются штучно, - окупант намагається переконати матір, що пропагандисти брешуть. АУДIО

Військовослужбовець 6-ї армії 138-го окремого мотострілкового дивізіону РФ доводить матері, що немає перемог, про які повідомляють пропагандисти.

Розмову оприлюднили на фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант жаліється дружині: "Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - перехоплення ГУР. АУДIО

"Пошли они нах#й, п#здаболы. Все, что показывают - полный бред. Полный! Это вы#боны. Извиняюсь за слова. Ты бы видела. Мы когда сопровождали колонну техники - это п#здец. 1950-х годов, 1960-х. И все в единичных, штучных: три танка, пять БМП, мотолыг. Ничего, нах#й нет. У нас все старое. И еще тебе больше скажу: мы еще и про#бывем технику. Я каждый раз поражаюсь тому, что показывают по телевизору. Параша это все. Тут стыд и срам вообще происходит. Технику мы смотрели - аж слезы наворачивались. Четыре танка, ржавущие. Как они едут - вообще непонятно. Убитые, прожженные. Стреляем знаешь чем. Что мы в Белгороде были, что здесь. Самое крутое - это С-300. Штучно выстреливают они. То есть разово, раз в день, грубо готовя. Видимо, я так понимаю, снарядов-то нет них#я. Плохо подвозят их. Есть "Грады", которые так же штучно - раз в два дня - стреляют. Раз в несколько дней вертолет либо самолет пролетает. Что бахает - непонятно, как будто вслепую. В общем, позорище такое - кошмар. Все, что говорят по телевизору - бред", - підкреслює окупант. Мати не може повірити сину.