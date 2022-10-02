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"Дедушек просто вообще забирают": у РФ повістки приходять навіть чоловікам 60-65 років, - перехоплення ГУР. АУДIО

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Українська розвідка перехопила чергову розмову росіян: військовий РФ обговорює з дівчиною із Бурятії те, що в Росії в процесі мобілізації забирають до лав армії навіть дідусів віком 60-65 років.

Перехоплену розмову опублікувало Головне управління Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в аудіозаписі чути, що росіянин розмовляє з дівчиною про спільного знайомого – Олександра, якому прийшла повістка, хоча він навіть не служив у армії.

Дівчина розповідає, що наразі до армії "забирають всіх", навіть "дідусів". "Половина буде на зачистці, половина туди до вас поїде", - каже вона. За її словами, про це їй сказала подруга Оля.

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"З районів всіх смикають… дідусів просто взагалі забирають, яким під 60-65 років. У нас уже половина покинули Бурятію", - говорить дівчина.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Йой! А чого скиглити? Адже "Дєди ваєвалі!" і "Могут павтаріть"! А тут і повторювати треба, і діди є... Все логічно! То в чому ж проблема?
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Ох уж эта частичная мобилизация
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Если бы у бабушки был половой орган дедушки, можно было бы вручить ей поверску.
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