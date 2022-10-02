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Звільнення наших населених пунктів стає тенденцією, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у офіційному фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – я отримую звіти від наших військових.

Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у межах нашої оборонної операції.

Це, знаєте, тенденція така... Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями й якимись там анексіями ніхто й не згадує.

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Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати.

І я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу".

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Топ коментарі

  • kelt kant
    спочатку ти здав москалям наші, українські населені пункти, в "турборежимі", під "шашлички"... а тепер, вже восьмий місяць, народ україни, наші ЗСУ, платять найдорожчу ціну, своє життя, за те. щоб звільнити міста та містечка, які ти здав "па пріколу", щоб "заглянуть в глаза путіна" та "увідєть там мір"... ну і як там, ЗЕлене, твій "мир" в "очкє у путіна"?? вже побачив, чи "нашему мальчіку єщьо нужно врємя"??
  • 5 копійок
    Тільки завдяки мудрому керівництву Тогошоневтіка.
  • Павло ШОвте
    Гео Лерос заявляє, що #Зеленський з Єрмаком знали про напад, але навмисно мовчали. У 2019р #Зеленський призначає Єрмака у наглядову раду Укроборонпрома. За 3 роки панування Зеленського демілітаризація ВСУ йшла повним ходом: - Установи Укроборонпрома переходять на одноденний



    робочий тиждень - в результаті в нас нема ракетних комплексів Вільха та Грім. - ДБР вилучило клістрони з наших ПВО, в результаті ПВО стало просто грудою металолому. Клістрони повернули лише не третій місяць повномасштабного вторгнення. - Повністю зупинено виробництво Нептунів.
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