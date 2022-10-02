Звільнення наших населених пунктів стає тенденцією, - Зеленський. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у офіційному фейсбуці Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – я отримую звіти від наших військових.
Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у межах нашої оборонної операції.
Це, знаєте, тенденція така... Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями й якимись там анексіями ніхто й не згадує.
Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати.
І я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу".