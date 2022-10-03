Вцілілі у Лимані російські окупанти втекли до Щастя, - Гайдай. ВIДЕО

Російські окупанти під час визволення українськими захисниками Лиману на Донеччині втекли до міста Щастя, що на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня надходять поранені росіяни до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть влаштували блокпост. Деяким вцілілим в Лимані трохи пощастило – їм вдалося втекти подалі, до Щастя. Так, 30 вересня в районі цього міста була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських військ", - зазначив він.

За словами Гайдая, водночас окупанти жаліються, начебто ЗСУ "заважають росіянам створити оборонний рубіж у Кремінній".

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