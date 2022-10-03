Українським захисникам на передовій необхідний бус-всюдихід для ефективного виконання завдань. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські захисники просять допомогти бус-всюдихід для ефективного виконання завдань на передовій.

Про це у Facebook повідомив український захисник Вадим Саввон, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми до травня гуртом збирали на оцю пташку. З п'ятого числа того місяця, коли вона була проплачена, потягнулися довгі дні, тижні, місяці очікування бажаного, необхідного роботи комплексу, з невеликою перервою на обов'язкове навчання пілотів. Тепер доповідаю, що вона вже місяць, як успішно працює на одному з самих гарячих відтинків фронту нашої Визвольної війни. З перших же польотів, які обов'язково повинні були бути тренувальними-але не склалося-вони з першого вильоту стали бойовими, результативними і по ним одразу полетіли гостинці воріженькам!

Запевняю Вас, літачок використовується з максимальною ефективністю і наш екіпаж гідно вносить свій скромний вклад в позитивну динаміку зрушень в нашому секторі. Завдяки Вашій небайдужості, нашої спільної синергії ми змогли придбати дуже багато необхідного і не тільки в наш підрозділ", - розповів він.

Водночас, продовжив Саввон, для виконання завдань українським захисникам потрібен надійний та швидкий, компактний але вмісткий бус-всюдихід.

"Пошуки в інтернеті фокусували нам ціну більше 50 тис.євро. Непідйомна сума. Завдяки друзям, після місяця пошуків ось нарешті він знайдений, в п'ять разів дешевший, але все одно сумма серйозна, нам не вистачає коштів", - додав воїн.

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