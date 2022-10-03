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Українські воїни отримали вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" по програмі "російського ленд-лізу". ВIДЕО

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Українські бійці захопили ворожу важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі своїм трофеєм бійці опублікували у соцмережах

"А це вже справді шикарний "підгон від кацапів". Справний, повністю робочий і заряджений ТОС "Сонцепьок". Хіба тільки баки сухі, але хіба ж це проблема для наших козаків. Заправимо його сльозами кацапів і вперед!", - пишуть автори публікації.

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Топ коментарі

  • Георгий Канада
    подаруночек треба повернути, бажено велике скупченя бронетехники....
  • Elvis2
    Теперь будем выпекать кацев. Им должно понравится. Интересно как там дальше с боеприпасами к нему.
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