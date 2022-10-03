Спецпризначенці СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. І після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК. Працюємо далі до повної Перемоги! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби знищено ворожий гелікоптер та штурмовик, низку пунктів управління, складів з боєприпасами та місць зосередження противника, - Генштаб