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Спецпризначенці СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

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Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. І після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК. Працюємо далі до повної Перемоги! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби знищено ворожий гелікоптер та штурмовик, низку пунктів управління, складів з боєприпасами та місць зосередження противника, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    маладцы !!!!
  • частный сектор
  • Олег Кущ e096799b
    Дык он же чижилее воздуха! Физика, ***.
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