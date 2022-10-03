У Магадані мобілізували чоловіка з другою стадією онкозахворювання. ВIДЕО

У РФ під "часткову мобілізацію" потрапив онкохворий чоловік у ремісії. На його хворобу не звернули уваги і відправили з Магадану на військові збори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Дружина мобілізованого Олена розповіла, що 22 вересня її чоловік, 44-річний Олексій Шешенін отримав повістку, незважаючи на те, що у нього – друга стадія онкологічного захворювання. Нині він перебуває у ремісії, але двічі на рік має проходити обстеження.

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За її словами, чергове обстеження у нього призначено на 5 жовтня.

"У військкоматі Олексій подав медичну довідку і був упевнений, що серйозне захворювання — привід для відстрочення. Але на хворобу чоловіка ніхто не звернув увагу. Олексія не відпустили додому і одразу ж відправили літаком до іншого міста на збори", - пояснила росіянка.

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Зазначається, що попри публічні звернення дружини мобілізованого, поки що Олексія не повернули.