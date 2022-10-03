У визволеному селі Піски-Радьківські виявлено катівню російських окупантів. ВIДЕО
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Правоохоронці виявили на Харківщині чергову катівню російських загарбників. Її облаштували в погребі.
Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна катівня російських окупантів. Після деокупації наші поліцейські документують тут воєнні злочини армії "визволителів". Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там", - ідеться в повідомленні.
У катівні загарбники в нелюдських умовах утримували місцевих жителів. Людей залякували, били й знущалися.
"По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистости – фірмовий знак "русского мира". А в будинках, в яких жили, – "розтяжки" на дверях", - додали в поліції.