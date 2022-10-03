Є нові звільнені населені пункти в кількох областях, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 222 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії, усіх наших захисників. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною: усе більше окупантів намагається втекти, усе більше втрат несе ворожа армія, усе більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює.

Про народи Росії не можна сказати того ж, що й про український народ. Ніхто з тих, кого зараз відправляють на війну після злочинної мобілізації, не зможе пояснити, а навіщо це йому особисто, чому він повинен ризикувати життям. Ми бачимо вже зараз серед загиблих окупантів і тих, хто був забраний просто тиждень чи два тому. Людей не готували до бойових дій, у них немає жодного досвіду, щоб воювати на такій війні.

Але російському командуванню просто потрібні якісь люди – будь-які, – щоб поставити їх на місце загиблих. А коли й ці нові загинуть, надішлють іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє. Їй не допоможуть якісь там псевдореферендуми, якісь там оголошення про анексії, якісь там розмови про вигадані ними кордони, які намальовані незрозуміло де...

Є чіткий і міжнародно визнаний кордон України. Є життя, яке ми повинні захистити. Є безпека, яку ми маємо відновити. І все це буде. Усе це ми робимо", - сказав Зеленський.

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