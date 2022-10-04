Україна заплатила дуже високу ціну за право перебувати в НАТО, ми не приймемо жодних недійсних гарантій, - Порошенко
Про це він розповів журналістам за підсумками конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Порошенко також зазначив, що українські Збройні сили потребують потужної сучасної зброї, і саме це є найкоротшою дорогою до миру.
"Високий рівень представництва, починаючи від американських учасників і завершуючи балтійськими, скандинавськими країнами, представниками Європарламенту, національних парламентів, Секретаріату НАТО і багатьма іншими, диктує нам необхідність на всіх фронтах просувати українське питання", - пояснив Порошенко.
"Україна потребує більше зброї. І сьогодні ми говорили у Швеції конкретно про можливо найкращу у світі артилерійську установку ARCHER, яка зникає з позицій вже за 20 секунд після перших 6-10 пострілів. Про гранатомети Carl Gustaf, про системи радіоелектронної боротьби і багато інших позицій", - повідомив Порошенко.
"Більше зброї для Збройних сил України - швидший мир через перемогу українського війська. І ця перемога буде не тільки перемогою українського війська, а перемогою всього Західного світу. Бо Путін у своєму виступі майже не згадував Україну. А 99% уваги приділяв Західному світу, англосаксам, США. Тому це не просто допомога Україні, а спільна інвестиція у спільну перемогу", - пояснює Порошенко.
П’ятий президент також зазначив, що необхідно негайно усунути будь-які перешкоди щодо майбутнього членства України в НАТО. "Жодної альтернативи у світі не існує. Якщо раніше хтось думав, що 5 стаття Північноатлантичної угоди є "парасолькою", яка захищає Західний світ, то сьогодні - і я намагався це донести - якраз Україна є тією "парасолькою" над НАТО, яка має врятувати світ від божевільного Путіна. І ніякі повторення Бухарестського саміту або Будапештського меморандуму, коли нам дають недійсні гарантії або кажуть, що двері НАТО відкриті, а насправді тримають їх на замку, ми не приймемо", - наголошує Порошенко.
"Україна заплатила дуже високу ціну за своє право перебувати у НАТО. І шлях до миру йде через поразку Росії. Щоб останній російський солдат покинув українську територію. Спільна європейська стратегія депутінізації Європи та світу полягає у членстві України в НАТО", - вважає Порошенко.
"Якщо раніше мова йшла про План дій щодо членства, я у своєму виступі на цій конференції сказав: все, припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо технологією, якою йшли країна, яка приймає нас сьогодні - Швеція, а також Фінляндія", - пояснює Порошенко.
"Ми одразу ж, бажано на Вільнюському саміті або може навіть і раніше, маємо ставити питання про повноцінне, повномасштабне членство України в НАТО. І ми переможемо, тому що немає нації, яка достойна цього більше, ніж ми, українці. І немає нації, яка заплатити за це таку ціну, ніж ми, українці", – резюмує Порошенко.