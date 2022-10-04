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Україна заплатила дуже високу ціну за право перебувати в НАТО, ми не приймемо жодних недійсних гарантій, - Порошенко

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Петро Порошенко, який взяв участь у міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбі, закликав союзників надати Україні членство в НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії.

Про це він розповів журналістам за підсумками конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко також зазначив, що українські Збройні сили потребують потужної сучасної зброї, і саме це є найкоротшою дорогою до миру.

"Високий рівень представництва, починаючи від американських учасників і завершуючи балтійськими, скандинавськими країнами, представниками Європарламенту, національних парламентів, Секретаріату НАТО і багатьма іншими, диктує нам необхідність на всіх фронтах просувати українське питання", - пояснив Порошенко.

"Україна потребує більше зброї. І сьогодні ми говорили у Швеції конкретно про можливо найкращу у світі артилерійську установку ARCHER, яка зникає з позицій вже за 20 секунд після перших 6-10 пострілів. Про гранатомети Carl Gustaf, про системи радіоелектронної боротьби і багато інших позицій", - повідомив Порошенко.

"Більше зброї для Збройних сил України - швидший мир через перемогу українського війська. І ця перемога буде не тільки перемогою українського війська, а перемогою всього Західного світу. Бо Путін у своєму виступі майже не згадував Україну. А 99% уваги приділяв Західному світу, англосаксам, США. Тому це не просто допомога Україні, а спільна інвестиція у спільну перемогу", - пояснює Порошенко.

П’ятий президент також зазначив, що необхідно негайно усунути будь-які перешкоди щодо майбутнього членства України в НАТО. "Жодної альтернативи у світі не існує. Якщо раніше хтось думав, що 5 стаття Північноатлантичної угоди є "парасолькою", яка захищає Західний світ, то сьогодні - і я намагався це донести - якраз Україна є тією "парасолькою" над НАТО, яка має врятувати світ від божевільного Путіна. І ніякі повторення Бухарестського саміту або Будапештського меморандуму, коли нам дають недійсні гарантії або кажуть, що двері НАТО відкриті, а насправді тримають їх на замку, ми не приймемо", - наголошує Порошенко.

"Україна заплатила дуже високу ціну за своє право перебувати у НАТО. І шлях до миру йде через поразку Росії. Щоб останній російський солдат покинув українську територію. Спільна європейська стратегія депутінізації Європи та світу полягає у членстві України в НАТО", - вважає Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам більше не потрібен ПДЧ, нам потрібен початок переговорів щодо членства України в НАТО, - Порошенко

"Якщо раніше мова йшла про План дій щодо членства, я у своєму виступі на цій конференції сказав: все, припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо технологією, якою йшли країна, яка приймає нас сьогодні - Швеція, а також Фінляндія", - пояснює Порошенко.

"Ми одразу ж, бажано на Вільнюському саміті або може навіть і раніше, маємо ставити питання про повноцінне, повномасштабне членство України в НАТО. І ми переможемо, тому що немає нації, яка достойна цього більше, ніж ми, українці. І немає нації, яка заплатити за це таку ціну, ніж ми, українці", – резюмує Порошенко.

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Топ коментарі

  • Маркиз
    Отто Йорк

    Избранное · 1 ч. ·

    Восьмой месяц полномасштабной войны. Страшной войны. Которая случилась во время каденции человека, обещавшего найти мир в глазах *****. Не нашёл.

    Теперь ***** сносит с лица земли целые города и уничтожает украинцев сотнями тысяч. Но миллионы украинцев, по-прежнему, не видят никакой связи между своим выбором три года назад - и творящимся сегодня ужасом. Им всё божья роса.

    А предположим на секунду, что, каким-то чудом, президентом остался бы Пятый и вторжение случилось бы при нём. Предположили?

    Так вот. Я представляю, что творилось бы в этом, гипотетическом, случае. Я представляю этот вой, раненой в жопу, гиены. Я представляю эти истерики, припадки и завывания в адрес "проклятого порошенки", допустившего такое.

    И всё это происходило бы на фоне неизмеримо меньших потерь материальных и людских ресурсов. Ибо горячая фаза вторжения, вне всяких сомнений, была бы купирована ещё на границах страны. На условном "чонгаре", протяжённостью во всю границу с мордором.

    Ибо страна и её доблестные ЗСУ были бы подготовлены к "внезапному" удару на десять порядков лучше, чем это случилось при этой каломойской власти.

    Страна продолжала бы наращивать свой военный потенциал, а не вбухивать десятки миллиардов долларов в распил "на дорогах".

    Вместо этого, на эти средства, страна успела бы произвести достаточное кол-во оборонительного и наступательного вооружения.

    Все эти "нептуны," громы", "вільхи", и прочее суперточное и суперсовременное оружие, стояли бы на боевом дежурстве и ждали команды на уничтожение вражеских колонн, кораблей, ракет и самолётов, на суше, на море и в воздухе.

    Война продлилась бы гораздо меньше по времени - и по затратам всего живого и неживого. И помощь Запада могла бы быть на порядок меньше.

    И думаете, кто-то восхитился бы президентом? Кто-то поставил бы ему в заслугу то, что он "невтік"??

    Кто-то носился бы с ним, как с иконой, вышивал бисером и восхищался блестящей победой?! А сам президент штамповал бы книжки : "Первая неделя войны", "Вторая неделя войны" и так далее?

    Ничего этого, разумеется, не было бы. Три четверти благодарного "электората" шипели бы, как змеи. Проклятия, насмешки и издевательские мемы - вот всё, что получил бы президент-победитель

    Ибо дело не в делах его. (Пардон за каламбур.) Нашему народу пофиг на дела - главное слова. Пи#деж, грубо говоря. Главное красиво вешать лапшу на уши восхищённой публике.

    А умные люди этого делать не умеют. Они говорят жестокую правду. Как Черчилль в 40-м. Поэтому идиоты их не любят. (Во всех странах, не только у нас. Но у нас особенно, к сожалению.)

    На днях писал пост о том, что подобное тянется к подобному. Поэтому умные любят умных - а тупые тупых. И поделать с этим ничего нельзя. Остаётся уповать только на провидение и удачу.

    Ну, и ЗСУ, разумеется.

    Слава ЗСУ
  • Роман с камнем
  • Роман с камнем
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