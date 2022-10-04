"Місіс Крим-2022" оштрафували на 40 тис. рублів за виконання "Червоної калини", її подругу заарештували на 10 діб. ВIДЕО

"Суд" у тимчасово окупованому Криму оштрафував на 40 тисяч рублів "Місіс Крим-2022" Ольгу Валєєву та заарештував її подругу на 10 діб за виконання української пісні "Червона калина".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Жінок визнали винними у "дискредитації" російської армії та "демонстрації нацистської символіки".

2 жовтня "поліція" заявила, що розпочала перевірку через публікацію в мережі відео, на якому Валєєва разом із подругою виконує пісню "Червона калина".

"Силовики" окупованого Криму також виклали відео із вибаченнями жінок.

"Я не знала і не уявляла, що вона несе в собі якийсь націоналістичний характер. І в жодному разі не хотіла нести якусь пропаганду, виконавши цю пісню", – каже Валєєва на відео.

Також читайте: Маск запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах