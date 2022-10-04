"Зняли з нас броню, виклали в посадці і прикривались нами", - парамедик Мужнюк про фізичні та психологічні катування в полоні. ВIДЕО

Вісім років війни з Росією Іван Мужнюк провів на передовій як медик-доброволець, часто викладав парамедицину для військовослужбовців, поліцейських, журналістів та цивільних громадян.

У березні 2022 року разом зі своїм екіпажем Іван потрапив у полон до росіян під час боїв під Миколаєвом.

"Нас не мало там бути, ми могли відмовитися, ми ж цивільні. Але задача була - задачу треба було виконувати", - згадує парамедик.

Що пережив за місяць полону, про фізичні та психологічні катування, та чому Іван Мужнюк після обміну вирішив повернутися на фронт, але вже у складі 35 бригади морської піхоти ЗС України, – про все це дивіться в інтерв’ю для "Бутусов+".

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