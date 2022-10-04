Верховна Рада продовжувала платити зраднику Ковальову та соратнику Медведчука Козаку, - Bihus.info. ВIДЕО

З лютого депутат-зрадник Олексій Ковальов отримав від Верховної Ради понад 200 тис. грн, а соратник Медведчука Тарас Козак - 40 тис. грн. В апараті Ради намагалися це приховати.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Апарат ВР дав журналістам дві кардинально різні відповіді щодо виплат Ковальову та Козаку.

Так, у першій відповіді йшлося про те, що Ковальов отримував зарплатню, виплати за виконання депутатських повноважень, компенсації за проїзд та лікування до травня. В другій відповіді, яку журналісти отримали дещо згодом, вже йшлося про те, що останні нарахування і виплати Ковальову здійснювалися в лютому. При цьому, в обох відповідях йшлося про те, що нардеп від нині забороненої "ОПЗЖ" Тарас Козак з лютого не отримував взагалі ніяких виплат. Телефоном у Апараті ВР пояснили, що просто усунули неточності і достовірною є інформація з другої відповіді.

Читайте: Депутати пропонують позбавити мандатів Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного

Але за допомогою державного порталу "Єдата", де міститься інформація про використання публічних коштів держбюджету, журналісти дізналися, що з лютого Олексію Ковальову виплатили понад 200 тисяч гривень: 170 тисяч гривень в якості зарплати і коштів на виконання депутатських повноважень, 30 тисяч гривень в якості компенсації за проїзд територією України і ще майже 20 тисяч гривень компенсації за оренду житла. Тарас Козак також отримував виплати після початку повномасшабного вторгнення – нардепу-втікачу заплатили понад 40 тисяч гривень заробітної платні.

Читайте: Слідком РФ підтвердив смерть нардепа-зрадника Ковальова

Олексій Ковальов виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонської області ще в березні, опублікувавши у квітні відповідний допис з Голої Пристані. Нардеп тоді пояснив журналістам, що поїхав в окупацію, бо там залишилися його виборці та його бізнес. Згодом стало відомо, що Ковальов почав співпрацювати з окупантами та навіть отримав від росіян в окупаційному уряді посаду "заступника голови з питань сільського господарства". У серпні у ЗМІ з’явилася інформація, що нардепа-зрадника Олексія Ковальова було ліквідовано на окупованій території.

Тарас Козак востаннє був присутній у парламенті у листопаді 2020 року. У лютому 2021 нардеп втік з України – найімовірніше, через підозру у державній зраді, яку він отримав разом з соратником та колегою по парламенту Віктором Медведчуком. Згодом Козака оголосили у розшук, до України він так і не повертався.

Також читайте: Майно нардепа-зрадника Ковальова на 3 мільйони гривень передали до АРМА

В Апараті Верховної Ради на прохання прокоментувати спробу спотворити надану у відповідь на запити інформацію, журналістам Bihus.Info порекомендували написати ще один інформаційний запит.