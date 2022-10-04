"Били. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам рвали нігті і ґвалтували. Хлопцям намотували дроти на геніталії", - воєнні злочини російських окупантів в Козачій Лопані. ВIДЕО

Окупанти з Росії перетворили центр Козачої Лопані на локацію тортур та жахіть. Сотні українських громадян пройшли ці підвали та нелюдські випробування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ, про воєнні злочини окупантів розповів гвардієць Андрій, який по службі буває у деокупованій Козачій Лопані чи не щодня. Йому доводиться багато спілкуватися з місцевим населенням. Він чув безліч свідчень про терористичний режим, який встановили загарбники у селищі.

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"Ось цей підвал. Росіяни в ньому тримали та катували людей. Є ще одна будівля. Там теж проводились допити. Там ми знайшли телефон ТА-57, так званий "тапік", яким катували - він заводиться, до тіла приєднують клеми, і він б’є током. Тут були цивільні, військовополонені, атовці", - розповів Андрій.

Ворог у цьому ж підвалі не гидував вживати наркотичні засоби та алкоголь, їсти, розважатися тощо. Цю інформацію підтверджують також і представники органів місцевих самоврядування. Причому таких місць лише у Козачій Лопані було декілька.

"Багато молодих дівчат були зґвалтовані загарбниками. Зробили підвал для катувань. Наших волонтерів туди кидали. Їх забивали. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам зривали нігті. Хлопцям намотували дроти до геніталій. Через цей підвал проходив наш депутат міської ради. Йому вибили зуби, поламали ребра. Його вивезли на росію. За останньою інформацією, його судили, та він знаходиться у російській в’язниці", - розповідає голова Дергачівської територіальної громади Вячеслав Задоренко.

Він додав, що росіяни залякали батьків та змусили їх написати доручення на вивезення дітей до оздоровчих таборів.

Російські загарбники також постійно задовольняли свої меркантильні потреби коштом місцевого населення. У цьому йому часто допомагали колаборанти.

"Російські мародери - п’ять чоловіків з автоматами прийшли: "Дід, відчиняй сарай!" Кажу: "А що Ви там забули?" А вони: "Відчиняй ми тобі сказали! Виводь скутер "Yamaha". А я йому, кажу, що воно не моє, мені вісімдесят років таскати це все сил нема. Так вони самі його викотили. Я ледь стримався, щоб не вдарити його, бо у нього автомат, і він перед цим хотів собаку застрелити", - каже місцевий мешканець Анатолій Полтораченко.

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