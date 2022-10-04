У деокупованому селищі на Харківщині знайшли чергову катівню рашистів. ВIДЕО

У селищі Великий Бурлук, що на Харківщині, у будівлі поліції окупанти влаштували катівню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

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"Селище Великий Бурлук. Ще один відділ поліції на Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців. Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

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Зараз слідчі та криміналісти Національної поліції проводять необхідні слідчі дії на деокупованій території селища. Поліцейські вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.