Пів року окупації Малої Комишувахи: Рашисти перетворили церкву на шпиталь та не залишили жодної вцілілої будівлі. ВIДЕО

Росіяни зайшли в Малу Комишуваху в перших числах березня. За пів року окупації вони понівечили всі будівлі в селі, а місцеву церкву перетворили на шпиталь.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", церква Трійці Живоначальної в селі Мала Комишуваха, схід Харківської області.

Російські війська зайшли в село на початку березня. Бійці ЗСУ, які звільняли село, кажуть - після взяття Малої Комишувахи росіяни одразу ж розстріляли місцеву церкву. Потім облаштували в ній шпиталь.

У церкві валяються закривавлені інструменти, залишки їжі, матраси. Стоїть телевізор - вочевидь, вкрадений у місцевих жителів. Всередині храму діри від куль і численні уламки. Вікна загороджені мішками з піском.

Село було звільнено всередині вересня в ході контрнаступу ЗСУ. За пів року окупації російські війська не лишили в селі жодної вцілілої будівлі.

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