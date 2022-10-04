Новини Відео • Війна, Мобілізація в РФ

Перший російський мобілізований здався в полон за допомогою проєкту "Хочу жити". ВIДЕО

40 91565
Перші російські мобілізовані почали здаватися в полон Силам Оборони за допомогою проєкту "Хочу жити".

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

26-річний росіянин Михайло Куликов з Орська був відправлений на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки. Проте ще перебуваючи на Росії зателефонував на "гарячу лінію" проєкту "Хочу жить" та отримав інструкції, як правильно та безпечно здатися в полон українцям.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Bohdan Kedulich
    Для чого імена зливати, обіцяйте їм конфіденційність
  • Claudia Smith
    Правильно зробив. Рашисти, здавайтесь. Будьте, як Міхаїл.
  • vsbu vsbu
    Дебил не дебил, а позвонил еще с россии, отакой хитрюган
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини