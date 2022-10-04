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Перший російський мобілізований здався в полон за допомогою проєкту "Хочу жити". ВIДЕО
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Перші російські мобілізовані почали здаватися в полон Силам Оборони за допомогою проєкту "Хочу жити".
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
26-річний росіянин Михайло Куликов з Орська був відправлений на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки. Проте ще перебуваючи на Росії зателефонував на "гарячу лінію" проєкту "Хочу жить" та отримав інструкції, як правильно та безпечно здатися в полон українцям.